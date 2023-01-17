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Политика
Депутат Шеремет рассказал о русофобской политике в Крыму до 2014 года
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Депутат Шеремет рассказал о русофобской политике в Крыму до 2014 года

Депутат от Крыма Шеремет: я побывал в шкуре тех украинцев, которых настраивали против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет 17 января заявил, что на Украине развернулась русофобская политика. По его словам, украинцев, в том числе жителей Крыма до 2014 года, настраивали против Российской Федерации.

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«Я побывал в шкуре тех украинцев, которых настраивали против РФ. Я сам был украинцем до недавнего времени. Развернулась русофобская политика, во главе которой стояли США, которые проецировали все свои интересы через продажных политиков на Украине, националистов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Шеремет добавил, что у Москвы не оставалось других вариантов, кроме как начать специальную военную операцию.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» сообщил, что руководство Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский, перед спецоперацией РФ занималось подготовкой общества к войне.

В августе депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о том, что русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. По его словам, русофобия на Украине якобы не направлена против этнических русских. Он считает, что так украинская сторона «борется с Российской империей».

В ответ на это сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сказал, что русофобия является самой большой ошибкой Украины.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что цель России не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его. По словам главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен и чем быстрее, тем лучше. Он также отметил, что все действия, связанные с проведением специальной военной операции, являются вынужденной необходимостью.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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