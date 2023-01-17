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Врач призвал отказаться от купания в проруби на Крещение при простуде

Врач Тяжельников призвал отказаться от попыток «лечиться прорубью» при простуде и хронических заболеваниях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При простуде или обострении хронических заболеваний стоит отказаться от купания в проруби на Крещение, так как укрепить здоровье таким образом не получится, заявил во вторник, 17 января, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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Врач предупредил, что купание в проруби — огромная нагрузка для организма, а во время болезни она становится еще больше. В результате окунание в ледяную воду может только ухудшить состояние здоровья и спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, а также вызвать перепады давления.

«Прилив адреналина, который происходит в этот момент, запускает работу всех органов и систем в режиме «опасности», — сказал Тяжельников агентству «Москва».

В частности, отказаться от купания в проруби следует людям, страдающим гипертонией, эпилепсией, сахарным диабетом, почечной недостаточностью, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы. Не стоит купаться в проруби при простуде и беременным, подчеркнул врач.

В то же время здоровым людям прорубь не противопоказана.

«Если человек здоров и закален, то такой всплеск придает бодрости и новых сил», — добавил Тяжельников.

Ранее в этот день главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева заявила, что окунаться в прорубь на Крещение также не стоит детям до трех лет. Врач указала, что резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Поэтому максимум, что можно сделать, — обтереть малыша водой.

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