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Врач предостерегла от окунания в прорубь на Крещение детей до трех лет

Минздрав Подмосковья: крещенские купания противопоказаны детям до трех лет
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева предупредила, что детям до трех лет не стоит окунаться в прорубь на Крещение.

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«Купание детей в проруби — очень опасная процедура. Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум — можно обтереть», — приводит слова врача агентство городских новостей «Москва» 16 января.

По ее словам, закаленного ребенка можно окунуть в прорубь на считанные секунды. Врач отметила, что ребенок при этом должен быть абсолютно здоровым и знаком с закаливанием, например, приучен к контрастному душу, пишет RT. Закаленного ребенка можно окунать в прорубь на считанные секунды. Родители заранее должны получить на это разрешение врача-педиатра.

Одинаева призвала взрослых трезво оценивать свои силы, понимать, смогут ли они прийти на помощь ребенку и выдержат ли сами окунание в прорубь. Она указала на необходимость тщательно подбирать место для купания: в водоеме должны быть чистая вода и оборудованная прорубь. Рядом должны находиться теплые помещения и специалисты, готовые при необходимости оказать медицинскую помощь.

Перед окунанием следует постелить у проруби одеяло, а не тонкое полотенце, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой. После этого его нужно растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в теплую одежду и обувь. После купания ребенок должен ждать родителей в теплом помещении.

Врач отметила, что купаться стоит на голодный желудок, а после процедуры лучше всего выпить теплый сладкий чай или компот.

«Купание ребенка — это ответственная процедура, которую в состоянии безопасно выполнить не менее двух подготовленных взрослых», — заключила специалист.

16 января к. м. н., врач-терапевт Наталья Семененко рассказала, что во время крещенских купаний в проруби находиться в воде желательно не больше одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания.

В Минздраве РФ 17 января сообщили, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушении сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда необходимо отказаться от крещенских купаний. Организм при окунании в прорубь испытывает кратковременный стресс, в результате чего не исключены такие осложнения, как инфаркт миокарда, гипертонический криз и срыв сердечного ритма. В Минздраве посоветовали не заходить в воду целиком, а умыться в проруби, отмечает телеканал «360».

Также 17 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Крещение, 19 января в Москве температура поднимется до +5 градусов и будет близка к рекорду. Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила -32 градуса, самая высокая — в 2007 году — +6,3 градуса, пишет НСН.

В январе прошлого года врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как стоит питаться перед крещенскими купаниями. По ее словам, пища должна быть «достаточно энергоемкой, но легкой». Хорошим вариантом будет омлет с овощами, индейка, курица с легким гарниром, отмечает телеканал «Звезда». Специалист призвала не употреблять алкоголь перед погружением, потому что возникает ложное ощущение разогрева.

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