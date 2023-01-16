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Врач назвала оптимальное время пребывания в прорубе во время Крещения

Врач Семененко: одна минута — оптимальное время купания в крещенской проруби
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Семененко рассказала, что во время крещенских купаний в прорубе находиться в воде желательно не больше одной минуты. Такие рекомендации 16 января специалист дала в разговоре с «РИА Новости».

Врачи рассказали об опасности купания на Крещение

«Оптимальное время нахождения в проруби — около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания»,— предостерегла Семененко.

Врач добавила, что купания будут полезны только здоровым и закаленным людям, а для неподготовленных людей, наоборот, погружение в ледяную воду может спровоцировать осложнение хронических заболеваний или простуду.

Семененко также рассказала, что подготавливать организм к Крещению стоит за несколько месяцев до купания. Закаливания лучше начинать постепенно: сначала обтираться смоченным полотенцем, а потом уже вводить обливания водой.

По словам специалиста, людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и с метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет, маленьким детям и тем, кто недавно тяжело переболел, стоит воздержаться от погружения в прорубь.

Накануне, 15 января, терапевт Маргарита Демичева и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова предупредили, что купание в проруби на Крещение может навредить органам дыхания и системе кровообращения человека.

14 февраля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что грядущее Крещение в Москве станет самым теплым за последние 15 лет.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

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