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Врачи рассказали об опасности купания на Крещение

Терапевт Демичева и врач Шарапова рассказали, что крещенские купания могут спровоцировать пневмонию, спазм сосудов и остановку кровообращения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Терапевт Маргарита Демичева и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова предупредили, что купание в проруби на Крещение может навредить органам дыхания и системе кровообращения человека.

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Терапевт Демичева в беседе с «Газетой.ру» пояснила, что при окунании у человека, страдающего аритмией, может произойти нарушение сердечного ритма. Кроме того, есть вероятность резкого повышения артериального давления даже у здоровых людей.

«Опасно погружение в ледяную воду и для людей с туберкулезом, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и эпилепсией, а также тем, у кого есть серьезные кожные заболевания, например псориаз, экзема», — добавила она.

Заслуженный врач РФ Шарапова добавила, что для людей с заболеваниями легких крещенские купания могут закончиться пневмонией. Также она посоветовала не нырять в воду с головой, чтобы избежать спазма сосудов мозга.

«Для тех, кто в эту крещенскую ночь всё же будет окунаться в прорубь, я рекомендую перед окунанием измерить уровень артериального давления, а лучше пройти осмотр у врача. Напоминаю, что находиться в воде можно не более одной минуты», — рассказала Шарапова.

После купания врач рекомендовала тщательно вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячий напиток, но не алкогольный. По ее словам, спиртное увеличивает шансы получить переохлаждение.

14 февраля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что грядущее Крещение в Москве станет самым теплым за последние 15 лет.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

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