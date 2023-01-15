Врачи рассказали об опасности купания на Крещение

Терапевт Маргарита Демичева и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова предупредили, что купание в проруби на Крещение может навредить органам дыхания и системе кровообращения человека.

Терапевт Демичева в беседе с «Газетой.ру» пояснила, что при окунании у человека, страдающего аритмией, может произойти нарушение сердечного ритма. Кроме того, есть вероятность резкого повышения артериального давления даже у здоровых людей.

«Опасно погружение в ледяную воду и для людей с туберкулезом, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и эпилепсией, а также тем, у кого есть серьезные кожные заболевания, например псориаз, экзема», — добавила она.

Заслуженный врач РФ Шарапова добавила, что для людей с заболеваниями легких крещенские купания могут закончиться пневмонией. Также она посоветовала не нырять в воду с головой, чтобы избежать спазма сосудов мозга.

«Для тех, кто в эту крещенскую ночь всё же будет окунаться в прорубь, я рекомендую перед окунанием измерить уровень артериального давления, а лучше пройти осмотр у врача. Напоминаю, что находиться в воде можно не более одной минуты», — рассказала Шарапова.

После купания врач рекомендовала тщательно вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячий напиток, но не алкогольный. По ее словам, спиртное увеличивает шансы получить переохлаждение.

14 февраля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что грядущее Крещение в Москве станет самым теплым за последние 15 лет.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.