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Метеоролог рассказала о погоде на Крещение в Москве

Метеоролог Позднякова: Крещение в этом году будет самым теплым за последние 15 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Крещение (19 января) в Москве будет самым теплым за последние 15 лет. Об этом 14 января «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Столичный регион и Москва в частности будут находиться в теплом секторе атлантического циклона. Ожидаем, что погода будет облачная — что будет положительной аномалией практически в течение всех суток 19-го числа. Ожидаем, что у нас будут осадки, это будет преимущественно дождь», — сказала она.

Метеоролог добавила, что температура в Москве будет около +2 градусов.

«Это будет самое теплое за последние 15 лет Крещение — это однозначно. До этого самая высокая температура на Крещение 19 января была в Москве в 2007 году. Тогда был абсолютный максимум — +6,3 градуса. Такой величины температура не достигнет, но плюсовые 2–3 градуса — это очень много для этих чисел января», — сказала Позднякова.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Согласно прогнозам синоптиков, новая волна похолодания может прийти в Москву 24–25 января. Ночные показатели термометров могут показать –10…–15 градусов, а днем — –5…–10 градусов. Отрицательная аномалия температуры составит 4–6 градусов.

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