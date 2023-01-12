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Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
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Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов

Синоптик Леус: новая волна похолодания придет в Москву 24-25 января
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмар
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В Москву с 24–25 января может прийти новая волна похолодания с морозами до -10 градусов. Такой прогноз сделал в четверг, 12 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, похолодание может продлится до конца месяца.

«Ночные показатели термометра могут показать минус 10–15 градусов, а днем — минус 5–10 градусов. Оно не будет таким же сильным, как было рождественское. После достаточно продолжительной оттепели, которая нас ждет, это будет довольно заметное похолодание. Отрицательная аномалия температуры составит 4–6 градусов», — сказал специалист в беседе с «РИА Новости».

Вместе с этим он обратил внимание на то, что это предварительный прогноз.

Накануне, 11 января, синоптики пообещали начало потепления в Москве с 13 января.

Так, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова 9 января в разговоре с «Известиями» упоминала о том, что к концу недели температура в Москве может подняться до нуля градусов.

Отмечалось, что текущую зиму синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима, и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.

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