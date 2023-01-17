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Ученые разработали беспилотник для запуска сверхлегких ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инженеры МГТУ им. Баумана предложили новый метод запуска в атмосферу сверхлегких исследовательских ракет — с борта беспилотника с комбинированной двигательной установкой.

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Установленные на ракетах миниатюрные датчики смогут оперативно проводить фото- и видеосъемку поверхности Земли, анализировать состав атмосферы.

Стартует БПЛА с помощью катапульты, а когда набирает максимальную скорость и высоту, запускает бортовой ракетный ускоритель. После запуска ракеты беспилотник возвращается к месту старта и садится с помощью парашюта. При таком способе для запуска ракет не требуются специальные площадки и полигоны, а сам беспилотник можно использовать много раз.

Ракета весит полтора килограмма, может нести 100 граммов полезной нагрузки. Этого как раз хватит для «поднятия на борт» камеры или иного небольшого технического устройства.

«Ракета, в зависимости от ее бортовой «начинки», может выполнять фактически весь спектр задач низколетящих спутников на малом отрезке времени, будь то сбор информации о состоянии атмосферы или съемка с высокой точностью для различного рода целей. Наряду с ракетами, заявленными в проекте, в качестве полезной нагрузки могут выступать радиозонды и малые космические аппараты в зависимости от целевой высоты выведения БПЛА», — пояснила докторант ФГБНУ «Экспертно-аналитический центр» Мария Баркова.

Так как беспилотник сам задает начальный курс и скорость, ракета не нуждается в сложном бортовом комплексе управления, поэтому она будет проще и дешевле аналогов. В совокупности всё это позволит снизить стоимость запуска.

На данный момент в МГТУ им. Н.Э. Баумана создается прототип беспилотника для отработки аэродинамики и конструктивных решений самолета-носителя, а также динамики воздушного старта ракеты. В воздух он поднимется весной 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взлет свысока: разработан беспилотник для запуска сверхлегких ракет

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