Киев столкнулся с серьезной нехваткой энергоресурсов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил агентству Reuters мэр города Виталий Кличко в кулуарах ежегодного собрания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти… в любую секунду», — заявил он и добавил, что дефицит топлива в столице достигает 30%.

По словам Кличко, ситуация критическая — киевлянам тяжело справляться с холодами без электричества и центрального отопления. Политик связал данный кризис с выводом из строя большей части энергетической инфраструктуры.

Ранее, 6 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

1 января глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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