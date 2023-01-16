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«Известия» опубликовали кадры работы самолетов ВС РФ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» оказались 16 января снятые на беспилотник кадры работы российских военных самолетов в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Рассмотреть на кадрах российский военный самолет удастся только самым внимательным, пролетает он молниеносно, что и является еще одним преимуществом для Вооруженных сил РФ.

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После того как воздушное судно пронеслось и исчезло в небе, на кадрах уже невооруженным глазом можно заметить несколько исчезающих огоньков — это экипаж самолета совершил точные выстрелы по позициям украинских войск.

11 января сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации модернизированные ударные вертолеты Ка-52, оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305».

До этого, 10 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска расширят в ближайшее время арсенал ударных средств. Он указал, что Минобороны страны будет повышать боевые возможности ВКС РФ как в части работы истребителей и бомбардировщиков, так и в части совершенствования беспилотников.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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