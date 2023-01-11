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Источник рассказал о применении ВКС РФ модернизированных Ка-52 с ракетами «Изделие 305»

«РИА Новости»: ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные ударные вертолеты Ка-52, оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305» в зоне спецоперации. Об этом в среду, 11 января, сообщил информированный источник «РИА Новости».

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Ракеты «Изделие 305» раньше применялись с вертолетами Ми-28НМ. Теперь ими наносят удары по украинской бронетехнике, объектам и скоплениям живой силы противника.

По словам информатора агентства, «возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты».

Модернизированный Ка-52М разработан после применения базовой версии Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Вертолет оснащен новым прицельно-навигационным комплексом, радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой, имеет усиленные стойки шасси и расширенное вооружение (ракеты «Атака» с дальностью 4-6 км), «Вихрь» 8 км), «Вихрь-М» (10 км) и «Изделие 305» (более 14 км).

Ракета «305», известная и как «Изделие 305», впервые представлялась на выставке «Армия-2021» как разработка коломенской компании КБМ. Она предназначена для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Ракета располагает осколочно-фугасной боевой частью, масса которой 25 кг и обеспечивает высокую точность поражения целей. Отклонение от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 км.

Минобороны РФ в августе в рамках форума «Армия-2022» заключило контракт на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения бронированной техники и живой силы противника. В него входят управляемые и неуправляемые авиационные ракеты и 30-миллиметровая пушка. Кроме того, «Аллигатор» может нести авиабомбы.

Тогда же, в конце августа, военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Как рассказывал командир вертолета Ка-52, вертолетчики при выполнении ракетного удара используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет им нанести ракетный удар на более дальнее расстояние.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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