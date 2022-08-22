Появились кадры боевой работы экипажей Ка-52 на спецоперации

Военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-мм авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказал «Известиям» командир вертолета Ка-52, вертолетчики при выполнении ракетного удара используют элемент пилотажа «Горка», что позволяет им нанести ракетный удар на более дальнее расстояние.

Также экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности с целью ухода от средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Когда военные возвращаются на площадки базирования, инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей работе.

Командование ЦВО отметило высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52, которые способны выполнять практически все боевые задачи.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2022» заключило контракт на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

До этого, 13 августа, российское оборонное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Во время выполнения боевой задачи летчики обнаружили и уничтожили пусками ракет укрепленные пункты, танки и другую бронетехнику вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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