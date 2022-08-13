Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Видеозапись боевой работы вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе проведения специальной военной операции в субботу, 13 августа, опубликовало Министерство обороны России.

Во время выполнения боевой задачи летчики обнаружили и уничтожили пусками ракет укрепленные пункты, танки и другую бронетехнику вооруженных формирований Украины (ВФУ).

В ведомстве отметили, что армейская авиация в зоне спецоперации занимается сопровождением колонн, ликвидацией бронетехники, доставкой десанта и военного груза, а также авиационной поддержкой подразделений.

10 июля Минобороны России опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВФУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км, уточнили в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».