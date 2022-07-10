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МО РФ показало уничтожение пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России (МО РФ) опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации.

Судя по кадрам, летчики армейской авиации обнаружили укрепленные пункты подразделений украинских военных и запустили по ним ракеты.

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Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км, уточнили в министерстве.

«В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», — передала пресс-служба военного ведомства.

7 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков также показал работу вертолетов Ка-52 в сопровождении Ми-8. Как показал журналист, российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» после взлета провел разведывательную операцию и нанес противнику удар на безопасном расстоянии от цели.

Рядом с «Аллигатором» летел российский многоцелевой вертолет Ми-8. Он прикрывал Ка-52 во время ударной миссии, рассказал журналист.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей ЛДНР, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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