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Минобороны подписало контракт на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ

Минобороны подписало контракт на поставку новых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2022» заключило контракт на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

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Документ подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко совместно с представителем компании «Вертолеты России»

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения бронированной техники и живой силы противника. В него входят управляемые и неуправляемые авиационные ракеты и 30-миллиметровая пушка. Кроме того, «Аллигатор» может нести авиабомбы.

Ми-28НМ — всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный против бронетехники и низколетящих воздушных целей. Первый полет Ми-28НМ прошел в октябре 2016 года.

Кроме того, Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500. Документ подписан с концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Также Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь в ходе форума «Армия-2022» подписали контракт на изготовление и поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области.

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