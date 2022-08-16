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Минобороны подписало контракт на поставку системы ПВО С-500 в войска

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны РФ подписало в ходе форума «Армия-2022» контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны С-500 в войска. Об этом объявили во время церемонии на мероприятии 16 августа.

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«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», — сказал диктор.

Ведомство заключило договор с концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и заместитель генерального директора концерна Виталий Нескодоров.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 августа заявил, что на международном военно-техническом форуме планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. По его словам, общая сумма контрактов составит 522 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений 21 июня отметил, что Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы и совершенствовать боевой состав с учетом потенциальных военных угроз. Глава государства подчеркнул, что власти продолжат оснащать войска новыми системами вооружения.

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