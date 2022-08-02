Шойгу анонсировал подписание на «Армии-2022» 36 госконтрактов

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в середине августа, планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом 2 августа сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Общая сумма подписания контрактов составит 522 млрд рублей, отметил он.

«Будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году», — добавил министр на селекторном совещании.

18 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер стипендии для ученых и конструкторов за создание прорывных технологий в сфере оборонной промышленности увеличивается до 800 тыс. рублей.

Для специалистов в возрасте до 35 лет включительно полагается стипендия в 500 тыс. рублей за каждое выдающееся достижение в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

21 июня Путин заявил, что Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы РФ и совершенствовать их боевой состав с учетом потенциальных военных угроз и рисков.

Он отметил, что среди приоритетных направлений — оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед.