Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Мир
В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра
Мир
Следующее из Одессы судно с зерном успешно прошло «зерновой коридор»
Культура
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника
Мир
В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России
Мир
Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов беспилотников ВСУ
Авто
В МВД РФ хотят расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»
Туризм
В Мадриде сочли меры властей по экономии энергии отпугивающими туристов
Мир
Джонсон уйдет в отпуск за несколько недель до окончания полномочий
Экономика
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты во взаиморасчетах
Мир
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Мир
Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину

Шойгу анонсировал подписание на «Армии-2022» 36 госконтрактов

Глава Минобороны Шойгу: на «Армии-2022» подпишут 36 госконтрактов на 522 млрд рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в середине августа, планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом 2 августа сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Гражданский потенциал: как будет развиваться российская оборонка
Россия производит вооружения, не имеющие аналогов в мире

Общая сумма подписания контрактов составит 522 млрд рублей, отметил он.

«Будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году», — добавил министр на селекторном совещании.

18 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер стипендии для ученых и конструкторов за создание прорывных технологий в сфере оборонной промышленности увеличивается до 800 тыс. рублей.

Для специалистов в возрасте до 35 лет включительно полагается стипендия в 500 тыс. рублей за каждое выдающееся достижение в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

21 июня Путин заявил, что Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы РФ и совершенствовать их боевой состав с учетом потенциальных военных угроз и рисков.

Он отметил, что среди приоритетных направлений — оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022