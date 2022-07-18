Путин увеличил до 800 тыс. рублей размер стипендий за прорывные оборонные технологии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер стипендии для ученых и конструкторов за создание прорывных технологий в сфере оборонной промышленности увеличивается до 800 тыс. рублей. Документ опубликован 18 июля на портале правовой информации.

«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тыс. рублей за каждое выдающееся достижение в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в тексте документа.

В документе также сказано, что для молодых специалистов в возрасте до 35 лет включительно полагается стипендия в 500 тыс. рублей за каждое выдающееся достижение в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Ранее, 27 июня, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что санкции со стороны стран G7 против связанных с военно-промышленным комплексом (ОПК) компаний РФ могут коснуться продукции двойного назначения.