Бельгия заблокировала в 2022 году более €50 млрд российских активов в рамках санкционного давления Запада на Москву. Кроме того, власти страны организовали проверки на предмет обхода торговых санкций против России. Об этом сообщила 16 января газета L'Echo.

Издание отмечает, что местные таможенники проверяют около 30 экспортных и импортных контейнерных поставок через порты страны, которые вызвали подозрения на это счет.

В эти поставки вошли различные электронные компоненты, продукция стальной и химической промышленности, которая может использоваться на военном производстве, люксовые товары, медицинское оборудование. Также таможенники расследуют ряд случаев поставок стали, золота и нефтепродуктов в страну из РФ.

По данным издания, в 2022 году в Бельгии были заблокированы для проведения проверки 27 тыс. контейнеров, направлявшихся в Россию. До 500 штук остаются заблокированы по сей день.

10 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Евросоюз (ЕС) будет усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.

20 декабря прошлого года стало известно, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января текущего года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Тогда же и министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского НРД, которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций.

Глава Еврокомиссии отмечала, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что Евросоюз ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

28 ноября Совет ЕС внес в перечень преступлений обход или нарушение санкций, введенных им ранее.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начавшейся в феврале 2022 года специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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