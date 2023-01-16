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В Бельгии начались проверки по обходу торговых санкций против России

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore
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Бельгия заблокировала в 2022 году более €50 млрд российских активов в рамках санкционного давления Запада на Москву. Кроме того, власти страны организовали проверки на предмет обхода торговых санкций против России. Об этом сообщила 16 января газета L'Echo.

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Издание отмечает, что местные таможенники проверяют около 30 экспортных и импортных контейнерных поставок через порты страны, которые вызвали подозрения на это счет.

В эти поставки вошли различные электронные компоненты, продукция стальной и химической промышленности, которая может использоваться на военном производстве, люксовые товары, медицинское оборудование. Также таможенники расследуют ряд случаев поставок стали, золота и нефтепродуктов в страну из РФ.

По данным издания, в 2022 году в Бельгии были заблокированы для проведения проверки 27 тыс. контейнеров, направлявшихся в Россию. До 500 штук остаются заблокированы по сей день.

10 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Евросоюз (ЕС) будет усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.

20 декабря прошлого года стало известно, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января текущего года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Тогда же и министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского НРД, которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций.

Глава Еврокомиссии отмечала, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что Евросоюз ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

28 ноября Совет ЕС внес в перечень преступлений обход или нарушение санкций, введенных им ранее.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начавшейся в феврале 2022 года специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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