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В Еврокомиссии выступили против оплаты перелетов над Сибирью

В ЕК считают, что Россия не должна взимать плату с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия не должна взимать плату с иностранных авиакомпаний за перелеты над территорией Сибири. Об этом 16 января заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

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«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, то одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти», — заявил он на конференции Airline Economics в Дублине.

Хололей добавил, что в отношении России не будут применяться прежние экономические правила.

Ранее, 6 декабря, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой».

5 октября стало известно, что британский авиаперевозчик Virgin Atlantic решил навсегда прекратить работу в Гонконге, отменить все рейсы на 2023 год и закрыть свой офис в мегаполисе. В своем заявлении авиакомпания сослалась на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России.

Ранее, 28 февраля, в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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