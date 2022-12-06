Глава IATA призвал Запад подумать над возобновлении полетов через РФ

Странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой», заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

По его словам, которые приводятся в статье Telegraph от 6 декабря, запреты на пролеты через воздушные пространства России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов.

Он отметил, что, в случае если Китай ослабит ограничения на перелеты из-за антикоронавирусной политики, у китайских авиакомпаний будет преимущество перед западными, ведь они могут свободно летать над российским воздушным пространством. А рейсы западных авиакомпаниям из-за установленного запрета могут задерживаться на несколько часов.

Однако Уолш подчеркнул, что открытие российского воздушного пространство не должно произойти до окончания конфликта на Украине.

Самой пострадавшей от закрытия воздушного пространства России авиакомпанией считается финская Finnair. 28 апреля издание Yle сообщало о том, что убытки компании в I квартале 2022 года достигли €132,9 млн. В связи с этим компания объявила о сокращении расходов, а также отправила в неоплачиваемый отпуск до 155 пилотов и до 360 бортпроводников.

Санкции серьезно ударили по финскому авиаперевозчику, так как стратегия Finnair строилась именно в расчете на азиатское направление. Из Финляндии через российское воздушное пространство обеспечивался самый короткий по времени транзит из множества европейских городов в Гонконг, Сеул и Шанхай.

3 марта стало известно о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России. А 20 ноября компания отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников

5 октября стало известно, что британский авиаперевозчик Virgin Atlantic решил навсегда прекратить работу в Гонконге, отменить все рейсы на 2023 год и закрыть свой офис в мегаполисе. В своем заявлении авиакомпания сослалась на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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