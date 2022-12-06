Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии призвали запретить въезд уволенному ведущему «Дождя»
Мир
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Спорт
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Мир
Глава IATA призвал Запад подумать над возобновлении полетов через РФ
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель
Мир
Рябков допустил снятие моратория на размещение РСМД в Европе при эскалации
Мир
Осужденный за киберпреступления в США россиянин выйдет на свободу 20 декабря
Мир
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры
Мир
РФ созывает заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву
Происшествия
Американский Boeing E-8C заметили в 50 км от Калининградской области
Экономика
Рябков призвал Запад готовиться к любому ответу на введение потолка цен
Экономика
Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога с продажи акций
Сюжет:

Глава IATA призвал Запад подумать над возобновлении полетов через РФ

0
Фото: Getty Image/picture alliance/Contributor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Странам Запада следует подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой», заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS
Какие альтернативы для точной навигации есть у отечественных компаний

По его словам, которые приводятся в статье Telegraph от 6 декабря, запреты на пролеты через воздушные пространства России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов.

Он отметил, что, в случае если Китай ослабит ограничения на перелеты из-за антикоронавирусной политики, у китайских авиакомпаний будет преимущество перед западными, ведь они могут свободно летать над российским воздушным пространством. А рейсы западных авиакомпаниям из-за установленного запрета могут задерживаться на несколько часов.

Однако Уолш подчеркнул, что открытие российского воздушного пространство не должно произойти до окончания конфликта на Украине.

Самой пострадавшей от закрытия воздушного пространства России авиакомпанией считается финская Finnair. 28 апреля издание Yle сообщало о том, что убытки компании в I квартале 2022 года достигли €132,9 млн. В связи с этим компания объявила о сокращении расходов, а также отправила в неоплачиваемый отпуск до 155 пилотов и до 360 бортпроводников.

Санкции серьезно ударили по финскому авиаперевозчику, так как стратегия Finnair строилась именно в расчете на азиатское направление. Из Финляндии через российское воздушное пространство обеспечивался самый короткий по времени транзит из множества европейских городов в Гонконг, Сеул и Шанхай.

3 марта стало известно о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России. А 20 ноября компания отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников

5 октября стало известно, что британский авиаперевозчик Virgin Atlantic решил навсегда прекратить работу в Гонконге, отменить все рейсы на 2023 год и закрыть свой офис в мегаполисе. В своем заявлении авиакомпания сослалась на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022