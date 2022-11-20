Финская авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Финская авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе авиаперевозчика.

«Finnair вынуждена отменить около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки в воскресенье, 20 ноября, и понедельник, 21 ноября. Финский профсоюз работников транспорта объявил о забастовке бортпроводников Finnair в Хельсинки в период с воскресенья, 20 ноября, 15:00 до понедельника, 21 ноября, 15:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что забастовка не повлияет на рейсы, выполняемые дочерней авиакомпанией Norra. Не затронет забастовка и рейсы, обслуживание салонов которых обеспечивают партнеры Finnair (например, рейсы в Сингапур и Индию), а также рейсы, выполняемые самолетами и экипажами других авиакомпаний (например, в Барселону и Мадрид).

В авиакомпании отметили, что делают всё возможное, чтобы предложить пострадавшим клиентам новый маршрут до пункта назначения.

«Выполнение рейсов Finnair вернется к норме в понедельник днем, но забастовка всё еще может повлиять на отдельные рейсы после понедельника», — предупредил авиаперевозчик.

Там также выразили сожаление насчет того, что профсоюз выбрал забастовки вместо переговоров. Авиаперевозчик напомнил, что Finnair понесла значительные убытки и залезла в долги из-за пандемии COVID-19. Закрытие воздушного пространства России также повлияло на способность авиакомпании получать прибыль. На фоне этого осенью Finnair провела переговоры со всеми группами своих сотрудников о необходимости принять меры экономии для восстановления прибыльности авиакомпании.

«Основная цель заключалась в том, чтобы совместно с сотрудниками Finnair найти решения по снижению затрат. Для бортпроводников Finnair предложила изменения, например в отношении эффективности использования экипажа, правила остановки в отелях и правила дополнительной почасовой оплаты для длительных рейсов. Поскольку соглашение с бортпроводниками достигнуто не было, Finnair должна рассмотреть альтернативные меры», — пояснили в авиакомпании.

3 марта сообщалось о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России.

В ответ на проводимую Москвой спецоперацию по защите Донбасса Евросоюз закрыл в феврале свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира, включая государства ЕС, США и Великобританию.