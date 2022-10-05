Virgin Atlantic решила закрыть рейсы в Гонконг из-за невозможности летать над РФ

Британский авиаперевозчик Virgin Atlantic решил навсегда прекратить работу в Гонконге, отменить все рейсы на 2023 год и закрыть свой офис в мегаполисе. В своем заявлении в среду, 5 октября, авиакомпания сослалась на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России.

«После тщательного рассмотрения вопроса мы приняли тяжелое решение приостановить наши услуги по маршруту лондонский Хитроу — Гонконг и закрыть наш офис в Гонконге после того, как мы почти 30 лет с гордостью обслуживали этот ключевой город в Азии. Значительные сложности в осуществлении полетов, связанные с текущим закрытием российского воздушного пространства, оказали влияние на коммерческое решение не продолжать рейсы в марте 2023 года, как было запланировано», — приводит в Twitter газета Financial Times сообщение авиакомпании.

Авиакомпания прекратила выполнять пассажирские рейсы в Гонконг с декабря 2021 года, когда город запретил полеты из Великобритании в связи с пандемией коронавируса. Тогда авиаперевозчик сообщил профсоюзам, что рентабельность гонконгского маршрута стала падать еще до пандемии.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний, Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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