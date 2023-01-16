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В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
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В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада

Welt: в Берлине принесли флаг ДНР на массовый митинг против антироссийской политики Запада
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В Берлине в воскресенье, 15 января, прошла массовая акция против антироссийской политики Запада. Как сообщает 16 января по ее итогам телеканал Welt, на улицы столицы Германии вышли тысячи человек.

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Во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту, звучали лозунги в поддержку России. При этом некоторые из участников акции принесли с собой и развернули флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

В публикации газеты отмечается, что немцы, в основном мужчины, на митинге скандировали антизападные лозунги: «За Донбасс: расплющите Запад», «Главный враг дома» и тому подобные.

13 января глава комитета парламента ФРГ по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить экономические санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против России. Он отметил, что направленные против РФ ограничительные меры вредят населению самой Германии.

Ранее, 31 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к населению заверил страну в дальнейшей поддержке, которую ФРГ будет направлять Украине. По словам Шольца, украинцы ведут бои и благодаря помощи Германии. Кроме того, он добавил, что ЕС и НАТО едины, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

До этого, в конце декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать.

Ранее, в ноябре, в Лейпциге и ряде других городов Германии прошли митинги в поддержку России. Протестующие призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

До этого, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против РФ и вернуть российские нефть и газ.

Сложности в экономической сфере из-за роста цен на продукты, свет и тепло в Германии и других европейских странах возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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