Новый вид карликового удава обнаружили в эквадорской Амазонке

Ученые в начале нового года обнаружили новый вид карликового удава в эквадорской Амазонке и назвали его в честь активиста коренных народов Tropidophis cacuangoae, пишет Phys.org.

По данным министерства окружающей среды Эквадора, вторая часть названия удава, длина которого не превышает 20 см, дана в честь активистки движения за права коренных народов начала XX века Долорес Какуанго. С 1930-х по 1960-е годы она выступала за права коренных народов Эквадора.

Ученые рассказали, что два экземпляра карликового удава были найдены в национальном заповеднике Колонсо Чалупас и в частном парке Сумак Кавсай. Эти два обнаруженных удава тропидофиса пополнили общее число известных ученым особей-эндемиков для Южной Америки — теперь их шесть.

«Эти змеи настолько древние, что найти или столкнуться с одним из них — большая удача», — сказал агентству AFP эквадорский исследователь Марио Янез из Национального института биоразнообразия.

Этот вид необычен тем, что имеет рудиментарную тазовую часть, характерную для примитивных змей. Некоторые считают его доказательством того, что змеи произошли от ящериц.

Летом прошлого года кандидат медицинских наук, врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Георгиева рассказывала, что в летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей. Она подсказала, что делать при укусе змеи, а каких действий следует избегать.