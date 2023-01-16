Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД рассказал о попытках поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Мир
В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали
Общество
Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции
Армия
ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок
Мир
Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили
Мир
Пленный украинский боевик сообщил о девяти американских наемниках в Соледаре
Армия
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Мир
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Мир
Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

Новый вид карликового удава обнаружили в эквадорской Амазонке

0
Фото: Phys.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые в начале нового года обнаружили новый вид карликового удава в эквадорской Амазонке и назвали его в честь активиста коренных народов Tropidophis cacuangoae, пишет Phys.org.

Вот гад: каких змей стоит бояться россиянам
Что делать при встрече с опасными пресмыкающимися

По данным министерства окружающей среды Эквадора, вторая часть названия удава, длина которого не превышает 20 см, дана в честь активистки движения за права коренных народов начала XX века Долорес Какуанго. С 1930-х по 1960-е годы она выступала за права коренных народов Эквадора.

Ученые рассказали, что два экземпляра карликового удава были найдены в национальном заповеднике Колонсо Чалупас и в частном парке Сумак Кавсай. Эти два обнаруженных удава тропидофиса пополнили общее число известных ученым особей-эндемиков для Южной Америки — теперь их шесть.

«Эти змеи настолько древние, что найти или столкнуться с одним из них — большая удача», — сказал агентству AFP эквадорский исследователь Марио Янез из Национального института биоразнообразия.

Этот вид необычен тем, что имеет рудиментарную тазовую часть, характерную для примитивных змей. Некоторые считают его доказательством того, что змеи произошли от ящериц.

Летом прошлого года кандидат медицинских наук, врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Георгиева рассказывала, что в летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей. Она подсказала, что делать при укусе змеи, а каких действий следует избегать.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023