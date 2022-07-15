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Врач рассказала о последовательности действий при укусе змеи

Врач Георгиева рассказала, чего нельзя делать после укуса змеи
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей. Что делать при укусе змеи, а каких действий следует избегать, «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Георгиева.

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По словам терапевта, на территории России обитает около 40 видов змей. Примерно 11 из них можно назвать по-настоящему опасными. Наиболее комфортные условия для обитания змей сложились на юге страны.

Зачастую, укус змеи — это акт самообороны. Потревожить змею можно, наступив на нее, пошевелив кусты в поисках грибов или ягод, а также взяв животное в руки.

«Несмотря на мнение, что пациенту нужно наложить жгут, расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется. Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента. В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии», — подчеркнула врач.

Однако если есть возможность, то лучше транспортировать пациента незамедлительно в ближайший медицинский пункт, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

На месте укуса быстро возникает боль, отек, который может охватить всю конечность, кровоизлияния, местно повышается температура. Из общих симптомов возможны сонливость, жажда и сухость во рту. Отравления при укусах в конечности протекают легче, чем в голову, шею, туловище. Яд некоторых змей обладает действием на центральную нервную систему, и тогда могут наблюдаться судороги, параличи, расстройства речи и глотания.

Более быстро симптомы отравления развиваются при укусе в область головы, шеи, туловища и крупных кровеносных сосудов. При поражении нижних конечностей симптомы развиваются медленнее.

Кусать могут как ядовитые, так и неядовитые змеи. Если достоверно неизвестно, ядовитая это змея или нет, то реагировать нужно как на укус ядовитой. У неядовитых змей нет больших зубов, куда открываются протоки ядовитых желез. Однако мелкие зубы все-таки есть, и ими змея может укусить до крови.

«Среди последствий укуса неядовитой змеи, помимо испуга, можно отметить аллергические реакции и инфицирование ранки. Вегетативные проявления, непроизвольно сопровождающие панику от укуса, такие как обильная потливость, учащенное сердцебиение, тошнота, рвота, могут имитировать признаки отравления даже при укусе неядовитой змеи», — добавила Георгиева.

Врач отметила, что укус ядовитой змеи оставляет характерные отметины двух ядовитых зубов. Проявления можно разделить на местные, которые обнаруживаются на месте укуса, и общие со стороны всего организма.

При этом укусы змей особенно опасны для детей. С одной стороны, у них симптомы отравления проявляются очень быстро, так как при небольшой массе тела получается высокая концентрация яда. С другой стороны, ребенок может не сразу признаться взрослым в случившемся, в результате чего будет потеряно драгоценное время.

Яд гадюки увеличивает проницаемость стенки кровеносных сосудов, может способствовать образованию тромбов и вызвать расстройство кровообращения. При этом возможны нарушения водно-солевого обмена, работы печени и почек. Сначала яд вызывает небольшое повышение свертываемости крови, а затем лавинообразное ее снижение. Повышенная кровоточивость может сохраняться до 10–15 дней после укуса, рассказала врач.

Укусы гадюк опасны, но не смертельны, — умереть могут только люди с сильной аллергической реакцией на яд. При этом большая часть людей не ощущает серьезных последствий змеиной атаки, за исключением жжения и отека в месте укуса. Однако люди с высокой восприимчивостью, в частности, старики и дети, могут почувствовать тошноту, головокружение, диарею, затруднение дыхания и прочие неприятные симптомы. В тяжелых случаях укушенный человек может потерять сознание и даже впасть в кому.

13 июлю сообщалось, что житель Дагестана умер после укуса ядовитой змеи. Гюрза укусила погибшего во время прогулки по окраине села Коркмаскала.

21 июня врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский посоветовал во время похода в лес брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу. Специалист подчеркнул, что при укусе не рекомендуется отсасывать яд, поскольку это чревато более серьезными последствиями.

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