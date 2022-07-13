Житель Дагестана умер после укуса ядовитой змеи. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел вечером 10 июля. 40-летний житель Кумторкалинского района был доставлен в Республиканскую больницу № 2 после укуса змеи.

«В результате несчастного случая в последующем мужчина скончался. Установлено, что гюрза укусила погибшего во время прогулки по окраине села Коркмаскала. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения», — сказали в ведомстве.

12 июля сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук, герпетолог Владислав Старков рассказал, что наиболее распространенный род ядовитых змей в России — гадюки. Чаще всего их можно встретить на северо-востоке Крыма или на Кавказе.

21 июня врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский посоветовал во время похода в лес брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу. Специалист подчеркнул, что при укусе не рекомендуется отсасывать яд, поскольку это чревато более серьезными последствиями.