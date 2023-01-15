Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится в храме Христа Спасителя, а не в «Ленкоме», как планировалось изначально. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе театра.
«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.
Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице 14 января. Ей было 79 лет.
По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.
Телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы направил президент РФ Владимир Путин. Министр культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме».
Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».