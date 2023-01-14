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Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище

Директор «Ленкома» Варшавер: Инну Чурикову решено похоронить на Новодевичьем кладбище
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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
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Инну Чурикову решено похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом в субботу, 14 января, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

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Прежде сообщалось, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

«Будет не Троекуровское, а Новодевичье кладбище», — сказал Варшавер ТАСС.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице в субботу в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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