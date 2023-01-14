Путин направил соболезнования родным умершей Инны Чуриковой

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким умершей в субботу, 14 января, народной артистки СССР Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», — сказал он.

Свои соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР ранее в этот день выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», где до последнего времени работала Чурикова, в беседе с «Известиями» назвал смерть актрисы невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

О кончине артистки стало известно днем в субботу. Актриса умерла на 80-м году жизни. Как сообщил источник ТАСС, Чурикова скончалась в больнице, причина смерти не называется.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме».

Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».