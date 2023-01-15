Путин назвал динамику в зоне спецоперации положительной

Президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что всё идет согласно планам.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он выразил надежду на то, что российские бойцы еще не раз порадуют страну результатами.

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