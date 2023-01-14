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Сюжет:

Небенезя опроверг цель России уничтожить государственность Украины

Постпред при ООН Небензя: Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности или деукранизации Украины
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Фото: Министерство обороны РФ
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Россия никогда не преследовала цель уничтожения государственности или деукранизации Украины. Об этом в пятницу, 13 января, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе очередного заседания Совета Безопасности по украинскому конфликту.

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«Киевский режим и его западные спонсоры пытаются представить дело так, будто целью специальной военной операции России является уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация. Таких целей мы никогда не декларировали», — сказал он.

Небензя подчеркнул важность понимания, что РФ воюет «не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота». Он отметил, что этот режим и провозгласил курс на дерусификацию Украины, а также героизацию нацистских приспешников.

Дипломат добавил, что в Киеве не скрывают: «мир по-украински» — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество.

Еще в октябре прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, что главная цель спецоперации — это помощь Донбассу. Российский лидер подчеркнул, что именно эта задача была первостепенным приоритетом с самого начала СВО.

Также в своем обращении к Совбезу ООН Небензя указал, что созываемые Западом заседания по Украине всё больше напоминают ярмарку лицемерия. А киевскую инициативу о «саммите мира» назвал пропагандистской пустышкой и попыткой понравиться западным странам. По его словам, соответствующий проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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