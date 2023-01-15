Маккарти назвал причиной недоверия правительству США махинации Байдена с документами

Президент США Джо Байден знал о секретных документах, когда шел на выборы и давал интервью, заявил на первом брифинге спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти 14 января.

В ходе брифинга он напомнил, что документы, которые в августе 2022 года нашли при обыске у бывшего президента Дональда Трампа, видели все. Чего нельзя сказать о документах Байдена.

«Где же фото документов, найденных у президента Байдена? Где эти фотографии? Он знал о них, когда шел на выборы и давал интервью. Вот почему США не доверяют своему правительству», — сказал Маккарти.

Ранее, 12 января, Маккарти заявил, что расследованием секретных документов Байдена может заняться недавно сформированный комитет по вооружению федерального правительства.

«Это может быть поручено этому комитету или другим органам, но я думаю, что конгресс должен расследовать это. Это же человек, который находился на этом посту более 40 лет. Человек, который сказал в «60 минутах» (телепередача. — Ред.), что был так обеспокоен документами президента Трампа… А теперь мы находим это. И это вице-президент, который годами хранил такое на виду в разных местах», — приводит слова Маккарти Fox News.

12 января американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами тем же днем. Как отметил глава ведомства Меррик Гарланд, данные материалы не должны были храниться там, где они были обнаружены.

В этот день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Чуть позже помощники президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.