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Посольство РФ назвало последствия отправки Киеву британских танков Challenger 2

Посольство РФ в Лондоне: отправка британских танков Киеву приведет к ужесточению боевых действий
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Фото: REUTERS/Joe Giddens
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву не поможет переломить ситуацию, а лишь приведет к ужесточению конфликта на Украине. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне, опубликованном в субботу, 14 января, на сайте дипмиссии.

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«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — подчеркивается в заявлении.

Там же отмечается, что подобные действия полностью отвечают линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается как игнорированием неоднократно озвученной РФ идеи переговорного урегулирования, так и воинственной риторикой британских властей.

Ранее в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву танки Challenger 2, а также новые артиллерийские системы.

До этого, 12 января, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков, подчеркнув, что Киев хотел бы получить такую технику. Речь шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

В этом же месяце стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Решение об отправке танков Leopard на Украину также будет принято правительством Германии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

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