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Бросивший яйцо в Карла III в Лутоне признал свою вину

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Фото: ТАСС/EPA/ANDREW BOYERS
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Молодой мужчина, который кинул яйцо в короля Великобритании Карла III в городе Лутон, признал свою вину. Об этом сообщает 13 января газета The Independent.

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«Мужчина признался, что бросил яйцо в короля Карла III во время его прогулки среди народа в Лутоне», — пишет издание.

Отмечается, что дело 21-летнего гражданина Великобритании Гарри Мэя рассматривал мировой суд Вестминстера. Единственное наказание, которое может грозить правонарушителю, по данным СМИ, — это денежный штраф.

Упомянутый инцидент произошел 6 декабря во время прогулки короля Карла III в графстве Бедфордшир недалеко от Лондона. Полиция сразу же задержала злоумышленника. После инцидента сотрудники службы безопасности увели короля подальше от собравшейся в центре города толпы. Позднее монарх возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

Это был уже второй подобный случай. До этого, 10 ноября, Карла III и королеву-консорта Камиллу попытался забросать яйцами 23-летний молодой человек. Полиция Северного Йоркшира рассказала, что мужчина был арестован, а затем отпущен под залог.

После, 22 декабря, сообщалось, что безопасность короля Великобритании будет усилена перед его появлением на публике в Рождество. В королевской службе безопасности сообщили об опасениях, что появление монарха будет сопровождаться протестами. К этому охрану, в частности, побудили недавние инциденты, когда в Карла III бросали яйца.

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

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