В короля Карла III второй раз за месяц бросили яйца

В короля Великобритании Карла III во вторник, 6 декабря, бросили яйца во время прогулки по городу Лутон графства Бедфордшир недалеко от Лондона. Полиция задержала злоумышленника, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

После инцидента сотрудники службы безопасности увели короля подальше от собравшейся в центре города толпы. Позднее монарх возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

Это уже второй подобный случай за месяц. До этого, 10 ноября, Карла III и королеву-консорта Камиллу попытался забросать яйцами 23-летний молодой человек. Полиция Северного Йоркшира рассказала, что мужчина был арестован, а затем отпущен под залог.

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.