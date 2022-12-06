Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица в Косово
Мир
Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 млрд
Мир
В Совфеде отреагировали на аннулирование лицензии на вещание «Дождя» в Латвии
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны
Общество
Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Мир
Во Франции железнодорожники проведут очередную забастовку 7 декабря
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Общество
В Нижневартовске объявлен трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме
Мир
YouTube заблокировал канал RT Balkan
Мир
Financial Times узнала детали девятого пакета санкций Евросоюза

В короля Карла III второй раз за месяц бросили яйца

0
Фото: REUTERS/Kate Green
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В короля Великобритании Карла III во вторник, 6 декабря, бросили яйца во время прогулки по городу Лутон графства Бедфордшир недалеко от Лондона. Полиция задержала злоумышленника, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

После инцидента сотрудники службы безопасности увели короля подальше от собравшейся в центре города толпы. Позднее монарх возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

Это уже второй подобный случай за месяц. До этого, 10 ноября, Карла III и королеву-консорта Камиллу попытался забросать яйцами 23-летний молодой человек. Полиция Северного Йоркшира рассказала, что мужчина был арестован, а затем отпущен под залог.

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022