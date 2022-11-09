Британская полиция задержала закидавшего яйцами короля Карла III

Полиция задержала мужчину, который в Йорке 9 ноября забросал яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу. Об этом сообщает телеканал Sky News.

На кадрах видно, как монарх с супругой общаются с людьми, однако вскоре из толпы в них начинают лететь яйца.

Неизвестно, удалось ли злоумышленнику попасть в Карла III или Камиллу. На видео запечатлено только, как король обходит разбитые яйца.

По данным телеканала, мужчина, бросившийся яйца в монаршую чету, прокричал: «Эта страна построена на крови рабов». Однако люди отрицательно отреагировали на эту выходку и из толпы прозвучали заявления: «Позор тебе» и «Боже, храни короля».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.