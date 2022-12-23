Безопасность Карла III усилят перед его появлением на публике в Рождество

Безопасность короля Великобритании Карла III будет усилена перед его появлением на публике в Рождество. Об этом 22 декабря сообщила газета Mirror.

25 декабря Карл III планирует посетить Сандрингемский дворец и церковь при нем, а также поприветствовать местных жителей.

В королевской службе безопасности опасаются, что появление монарха будет сопровождаться протестами. К этому охрану побудили недавние инциденты, когда в Карла III бросали яйца.

«Речь идет не только о людях с яйцами, все прекрасно понимают, что всё может быть намного хуже», — рассказал источник Mirror в службе безопасности.

Полиция также провела совещание, чтобы выработать план эвакуации Карла III и его жены Камиллы в случае происшествий.

6 декабря в Карла III бросили яйца во время прогулки по Лутону. После инцидента сотрудники службы безопасности увели короля подальше от собравшейся в центре города толпы. Позднее монарх возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

До этого, 10 ноября, Карла III и королеву-консорта Камиллу попытался забросать яйцами 23-летний молодой человек. Полиция Северного Йоркшира рассказала, что мужчина был арестован, а затем отпущен под залог.

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.