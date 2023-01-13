НА МКАД затруднено движение из-за ДТП с участием четырех автомобилей

Движение транспорта затруднено на внутренней стороне 29-го км МКАД из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили 13 января в департаменте транспорта города Москвы.

В настоящее время движение осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В ДТП попали два грузовых авто, легковушка и такси.

Накануне автобус, следовавший по маршруту № Т85, сбил восьмилетнюю девочку на Севастопольском проспекте столицы. Пострадавшую госпитализировали с серьезными переломами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».