Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Мир
В Белоруссии заявили о приведении в готовность артиллерийских подразделений
Общество
Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым в Уфе
Авто
В первую неделю января в России произошло свыше 1,7 тыс. ДТП
Происшествия
Три танка Т-72 загорелись во время ремонтных работ в Белгородской области
Общество
13 самолетов ушли на запасные аэродромы из Пулково в связи с непогодой
Мир
Франция поставит Украине танки AMX-10 RC в течение двух месяцев
Экономика
В России допустили возобновление поставок электроэнергии в страны ЕС
Экономика
В 2022 году россияне стали больше экономить
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 155 мм
Общество
Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

НА МКАД затруднено движение из-за ДТП с участием четырех автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение транспорта затруднено на внутренней стороне 29-го км МКАД из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили 13 января в департаменте транспорта города Москвы.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

В настоящее время движение осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В ДТП попали два грузовых авто, легковушка и такси.

Накануне автобус, следовавший по маршруту № Т85, сбил восьмилетнюю девочку на Севастопольском проспекте столицы. Пострадавшую госпитализировали с серьезными переломами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023