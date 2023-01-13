Экс-супруг убитой многодетной матери назвал причину расправы над женщиной

Стали известны подробности расправы бывшего мужа над многодетной матерью Любовью Белюшиной, тело которой было найдено в Свердловской области. Об этом сообщило 13 января местное сетевое издание Е1.ru.

Женщина пропала 22 декабря 2022 года, ее тело обнаружили 10 января у автомобильного моста через реку Реж. Ее бывший супруг Александр Белюшин на допросе признался в совершении убийства, мужчине предъявлено обвинение.

Он признался, что расправился с многодетной матерью из ревности. В день убийства Александр по просьбе Любови повез ее в Режевской район, где она планировала навестить отца и снять себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, в результате чего Александр задушил женщину. Ее тело он спрятал в ельнике, засыпав снегом.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, мужчина не сразу признался в содеянном. Когда женщина пропала, он попадал под подозрение, однако прошел полиграф, убедительно заверив о своей якобы невиновности.

«Тем не менее профессиональное чутье оперуполномоченных не подвело. Совместно с коллегами из регионального СУ СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый и был изобличен в совершенном убийстве, как бы старательно он ни пытался запутать следы», — сказал Горелых.

Известно, что супруги разошлись в конце прошлого года, но продолжали проживать в одном доме.

11 января сосед Белюшиных рассказал, что между бывшими супругами часто возникали серьезные ссоры, во время которых мужчина избивал женщину. По его словам, незадолго до трагедии она высказывала опасения, что бывший муж может ее убить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Алапаевским городским судом в отношении Александра Белюшина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательственную базу.