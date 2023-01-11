Появились подробности об убийстве матери пятерых детей на Урале

Мать пятерых детей, которую нашли мертвой в Свердловской области, была убита ее бывшим мужем Александром Белюшиным. Об этом стало известно в среду, 11 января.

По информации «Известий», причиной смерти женщины называют механическую асфиксию, то есть экс-супруг задушил женщину, после чего вывез ее тело в лес.

Об исчезновении многодетной матери стало известно в декабре 2022 года. Любовь Белюшина собиралась в город Реж навестить отца, найти там работу и квартиру, намереваясь переехать туда вместе с детьми из села Коптелово, где проживала вместе с бывшим супругом.

Их сосед рассказал, что между бывшими супругами часто возникали серьезные ссоры, во время которых Белюшин избивал женщину. По словам соседа, незадолго до трагедии она высказывала опасения, что Белюшин может ее убить. Он первым и попал под подозрение правоохранительных органов.

Во время допроса Белюшин признался в убийстве.

Ранее в среду сообщалось, что тело пропавшей в Свердловской области женщины найдено.

Отмечалось, что о ее исчезновении сообщил в правоохранительные органы бывший муж женщины. На протяжении трех недель девушку искали волонтеры и полиция.