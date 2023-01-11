В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать

В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре прошлого года 36-летнюю мать пятерых детей, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщил отряд на своей странице в «ВКонтакте».

Девушка исчезла 22 декабря, она уехала по делам из села Коптелово в город, после чего связь с ней пропала. Об ее исчезновении сообщил в правоохранительные органы бывший муж. На протяжении трех недель девушку искали волонтеры и полиция.

По данным местного сетевого издания Е1.ru, ссылающегося на информацию родственников погибшей, под подозрение попал ее бывший муж, он задержан. Детей забрали органы опеки.

Другая знакомая погибшей рассказала изданию, что подозреваемый сознался в убийстве.

«Он сознался, что задушил ее и увез на машине на Режевской тракт, там и обнаружили тело», — рассказала она. Официального подтверждения этим словам пока нет.

Известно, что супруги разошлись в конце прошлого года, но продолжали проживать в одном доме.

28 августа 2022 года правоохранители нашли в лесу тело пропавшей 23-летней жительницы города Чусовой Пермского края Татьяны Р. с признаками насильственной смерти. Девушка вышла из дома по улице Высотной 26 августа. С тех пор ее местонахождение было неизвестно. Тело обнаружили в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).