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В Новосибирске мужчина сломал нос подростку за замечание о собаке без поводка

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Новосибирске мужчина сломал нос подростку за замечание о выгуле собаки без поводка. Об этом сообщили 13 января в региональном ГУМВД.

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По данным ведомства, 16-летняя девушка выгуливала йоркширского терьера. Внезапно на ее питомца напала хаски, с которым гулял мужчина. После того как несовершеннолетней удалось отбить свою собаку, она сделала ему замечание по поводу отсутствия поводка, за что тот ударил ее в лицо и сломал нос.

После инцидента полицейские задержали мужчину, им оказался ранее судимый 37-летний житель Бердска. Выяснилось, что он приехал в тот день к знакомой и пошел гулять с ее собакой.

После лечения потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение об оценке действий мужчины.

В декабре прошло года в селе Хадакта Забайкальского края было обнаружено тело пожилой женщины с характерными для укусов животных травмами. Как выяснилось, 68-летняя местная жительница скончалась в результате нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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