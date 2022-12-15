Собаки насмерть загрызли пожилую жительницу Забайкалья

В Забайкальском крае собаки насмерть загрызли пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело пенсионерки было обнаружено 15 декабря в 9:30 в селе Хадакта Улетовского района. На нем были зафиксированы характерные для укусов животных травмы.

Следствие полагает, что само нападение произошло поздно вечером накануне. 68-летняя местная жительница пострадала от двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи, пишет ИА ChitaMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для расследования, а также допросили владельцев собак и других сельчан.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В октябре в Лазаревском районе Сочи два питбуля напали на четырехлетнюю девочку и насмерть загрызли ее. Известно, что собак в дом впустила пожилая женщина, которая предположила, что внутри, кроме нее, никого нет.