Питбули насмерть загрызли четырехлетнюю девочку в Сочи

В Лазаревском районе Сочи два питбуля напали на четырехлетнюю девочку и насмерть загрызли ее. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящее время известно, что девочка вместе с мамой и ее сожителем приехали из Краснодара в Сочи на отдых и остановились у отца мужчины. В понедельник, 10 октября, мать оставила ребенка на втором этаже, не поставив об этом в известность бабушку сожителя, и уехала в магазин. Пенсионерка предположила, что в доме никого нет и впустила внутрь трех собак породы питбультерьер. Две из них напали на ребенка.

Девочка получила множественные рваные раны, укусы пришлись в область шеи, головы и лица. Прибывшие медики «скорой» пытались реанимировать пострадавшую, но безрезультатно. Ребенок скончался, пишет ИА KrasnodarMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Фигурантом по нему проходит 43-летний владелец собак. Все обстоятельства трагедии, в том числе как именно мужчина содержал животных, устанавливаются.

Расследование дела находится на контроле руководителя регионального Следственного управления А.К. Маслова.

В начале лета на Чукотке малолетняя девочка погибла от укусов ездовой собаки. Уголовное дело было возбуждено в отношении охотника, владеющего псом.