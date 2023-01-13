Мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе села Желтое в Луганской Народной Республике (ЛНР), он находится в больнице Луганска. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе МЧС ЛНР.

«В Славяносербском районе, селе Желтое, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1971 года рождения», — заявили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что мужчина получил минно-взрывную травму, ему предстоит ампутация левой стопы.

Летом прошлого года российская сторона зафиксировала, что украинские войска раскидали запрещенные противопехотные мины «Лепесток» по окраинам Донецка и других населенных пунктах в республиках Донбасса.

Так, в августе замкомандующего первым корпусом Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что в республике на минах подорвались десятки человек. Среди пострадавших есть и дети.

В сентябре в МЧС ЛНР также сообщили о гибели двух жительниц Лисичанска. Женщины подорвались на мине в лесу при сборе грибов.

Использование мин «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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