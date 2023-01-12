МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании

Россия дополнительно включает в свой стоп-лист ряд членов кабинета министров Британии, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса. Об этом 12 января сообщает МИД Российской Федерации.

В российским внешнеполитическом ведомстве указали, что решение о расширении ограничений принято в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает вводить персональные санкции, а также добивается изоляции России на международной арене.

«Принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Как заявили дипломаты, Лондон продолжает линию конфронтации и разжигает русофобию.

Агрессивная риторика официальных лиц Великобритании, как заверили МИДе, не остается без адекватного ответа.

В конце ноября Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив 22 новые позиции.

В сентябре в британский санкционный список попала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Тогда же Лондон запретил России иметь доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. Кроме того, число категорий товаров, экспорт которых в Российскую Федерацию запрещен, достигло 700.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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