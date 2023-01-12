Сим-сим, зарегся: смогут ли новые правила остановить продажу серых сим-карт

В России с начала весны усилят ответственность за продажу сим-карт без предъявления паспорта и установления личности покупателя. Ужесточатся и другие требования по предоставлению услуг связи. Выявление нелегальных симок и их оперативная блокировка позволят сделать рынок мобильной связи в России более прозрачным, считают в Роскомнадзоре. Однако представители отрасли считают, что дополнительные наказания вряд ли существенно решат проблему анонимности пользователей. Подробности — в материале «Известий».

Мы давно расстались, симка

В последнее время тысячи россиян становятся жертвами мошенников, использующих серые симки, в том числе корпоративные, которые оформлены на чужие паспорта. Власти настаивают, что пришло время навести порядок на рынке нелегальных сим-карт и снизить количество случаев мошенничества. Корректная идентификация пользователей повышает безопасность в целом, равно как и доверие абонентов к входящим вызовам с неизвестных номеров. При этом нередко встречаются нарушения при заключении договоров на предоставление услуг связи. В кабмине рассчитывают, что заниматься левым распространением симок будет просто невыгодно.

Сегодня, согласно закону «О связи», мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг, в том числе данных о конечных пользователях, чьи сим-карты оформлены на юридических лиц и ИП.

Как пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре, действующим российским законодательством предусмотрена ответственность для оператора связи за несоблюдение требований по идентификации абонентов (ст. 13.30 КоАП РФ). Принятый недавно федеральный закон № 625 вносит изменения в КоАП РФ — с 1 марта будет установлена ответственность за оказание услуг юридическим лицам без внесения в ЕСИА сведений о конечных пользователях услуг связи. Согласно поправкам в статью 13.29 КоАП РФ, будет резко ужесточена ответственность за продажу сим-карт без предъявления паспорта.

В Роскомнадзоре в последние месяцы «отмечают заметные усилия операторов связи по самостоятельному приведению своих баз данных в соответствие с требованиями законодательства по борьбе с незаконными сим-картами». По данным МВД, только за период с января по июль прошлого года операторы направили свыше 17 млн запросов на проверку достоверности данных об абонентах. С 2018 года Роскомнадзор совместно с МВД в ходе рейдов изъяли более 423 тыс. серых сим-карт, из них в 2022 году — 152 тыс.

Новые поправки в статью 13.29 КоАП РФ, кроме того, предусматривают усиление административной ответственности за заключение от имени любого оператора связи договора с абонентом, данные которого не указаны или же оформлены на подставное лицо. Также это касается и юрлиц, данные о которых некорректно вписаны в договор или же он вообще был сделан на фейковую компанию.

— Сейчас активных сим-карт, не имеющих привязанных Ф.И.О. или юрлица, на рынке вы не встретите, — утверждает пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова. — Однако некоторые не слишком добросовестные посредники в цепочке поставок от оператора до пользователя могут оформлять сим-карты на ИП или фирмы-однодневки. Для выявления таких случаев требуется время или событие, например, закрытие юрлица. Одномоментно выявить нарушения по всем сим-картам у крупного оператора мобильной связи задача технически невыполнимая.

В «Мегафоне» отказались, а в МТС, «Билайне» и «Йоте» не стали комментировать нововведения об ужесточении борьбы с рынком серых сим-карт.

Эксперты Group-IB отмечают, что нелегальные сим-карты остаются одним из главных инструментов киберпреступников и мошенников.

— После внесения поправок риски штрафов будут слишком существенными и операторам придется еще больше усилить контроль за сим-картами, — рассуждают в ИБ-компании. — С другой стороны, остается вопрос, насколько эффективно операторы смогут проверять легитимность данных абонентов, факт использования «подставного лица» и др.

Гендиректор «Гарда Технологии» Дмитрий Проскура напоминает, что так называемые сим-боксы — мощный нелегальный бизнес, когда к одному из сим-боксов привязано много нелегальных абонентов из разных географических точек. При этом узнать, кто и откуда звонит, практически невозможно.

Между тем в Tele2 высказывают опасения, что «негативным эффектом от ужесточений может стать возникновение дополнительных процедур, ухудшение клиентского опыта абонента».

— Пример — смена паспорта у гражданина, — разъясняет Дарья Колесникова. — Если клиент не уведомил, как положено, вовремя оператора о смене паспорта — оператор вынужден блокировать сим-карту, не дожидаясь штрафа от Роскомнадзора. Еще один пример — неточность указания Ф.И.О. в договоре: «Олеся/Алеся», «Ахмед/Ахмет». В группе риска — сложные в написании фамилии и имена. Если запись в базе данных не совпала с записью в ЕСИА, абонент рискует остаться без связи. С учетом недавнего ввода в эксплуатацию системы мониторинга (соблюдение операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах) правоприменительная практика назначения штрафов будет складываться в 2023 году.

Эксперт кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова уверена, что ужесточение наказания за продажу нелегальных сим-карт является адекватным отражением того, что власть понимает негативные последствия их распространения. Усиление санкций в виде штрафов для граждан и должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей вполне может стать причиной отказа от подобной деятельности, считает юрист.

За указание недостоверных сведений в договоре для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц от — 1 млн до 2 млн рублей.

Нарушители в масках

Новые поправки вряд ли приведут к большим изменениям, убеждены в компании «ТМТ Консалтинг», которая специализируется на проблемах рынка телекоммуникаций. Дело в том, что на нормализацию ситуации с серыми сим-картами уже заметно повлиял 533-ФЗ и сопутствующие решения, напоминает гендиректор организации Константин Анкилов.

— Год назад в связи с внесенными в закон «О связи» правками операторы провели большую работу по идентификации имеющихся абонентов, а тех, кого не удавалось найти или призвать к тому, чтобы они предоставили свои паспортные данные, отключали, — сказал Анкилов.

Новые поправки не позволят искоренить продажу сим-карт без паспортов как явление в ближайшее время, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

— Кардинальных изменений нет, ответственность, хоть и в меньшей степени, была и раньше. Что же касается вероятных последствий при ужесточении санкций, распространители лишь начнут тщательнее маскировать факты нарушений, чтобы избежать наказания. В свою очередь, это может привести к подорожанию товара, но не его исчезновению, — говорит он.

Кроме того, продолжает эксперт, серые сим-карты используются не только в противоправной деятельности, но и для регистрации во временных или ненадежных сервисах, при желании избежать нежелательных звонков, подписок, спама. Владимир Ульянов полагает, что пользователи имеют право на сохранение некоторой степени приватности, тогда как не все интернет-сервисы готовы их обеспечить в силу явного намерения или ошибки (например, из-за утечки информации). Этот дисбаланс и вызывает интерес к анонимным сим-картам со стороны широкой аудитории , отметил собеседник.

— Принятые ранее законы носили фактически декларативный характер — государство говорило, что «надо вносить данные абонентов в CRM-систему оператора», и это зачастую игнорировалось, — говорит эксперт по телеком-рынку Вадим Плесский. — Объяснение этому кроется в стремлении ряда операторов показать рост абонентской базы, притом что общее число абонентов в России не растет уже несколько лет. Основной объем проданных сим-карт с неуказанными или неверными персональными данными реализуется через партнеров операторов. Качество таких партнерских сетей зачастую сомнительно.

Сим-сим Фото: РИА Новости

По словам Плесского, ужесточение ответственности со стороны юридических лиц может дать необходимый импульс для закрытия таких «партнерских сетей» и общего оздоровления рынка. Хотя до полного очищения отрасли от нелегальных сим-карт еще далеко.