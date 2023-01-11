Эксперт оценил шансы присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть

Для Индии невыгодно присоединение к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на российскую нефть, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 11 января.

«Если бы Индия присоединилась к потолку цен, то официально она бы перестала получать российскую нефть. Для нее это совершенно невыгодно. Для Индии как раз выгодна текущая ситуация, когда она получает нефть со скидкой, получает преимущества для своей экономики. Ничего лучшего для нее сейчас придумать просто нельзя», — объяснил он.

По словам эксперта, опубликовавшее сообщение издание Telegraph India является второстепенным в Индии, а информация о якобы рассмотрении введения ограничения — вбросом.

«Это просто предупреждение со стороны Индии, тем более опубликованное на второстепенном ресурсе», — сказал он, уточнив, что в таком случае крупные индийские компании и правительство могут заявить о непричастности к публикации.

При этом он добавил, что Россия продает Индии нефть с учетом всех сложившихся обстоятельств и, по его мнению, не планирует предоставлять энергоресурс дороже. В настоящее время цена ниже, чем $60 за баррель.

Накануне сообщалось, что, по информации Telegraph India, Нью-Дели якобы рассматривает возможность присоединиться к потолку стоимости на российскую нефть в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель.

В начале декабря Анналена Бербок в интервью изданию The Hindi заявила, что Германия призывает Индию поддержать решение об ограничении стоимости российского энергоресурса.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз (ЕС). Государства ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

25 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва никогда не согласится на какие-либо потолки цен на энергоресурсы РФ.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.