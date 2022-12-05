Германия призвала Индию поддержать ограничение цен на российскую нефть

Германия призывает Индию поддержать решение о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию The Hindi.

Бербок отметила, что Германия осознает неравные экономические возможности разных стран, однако рассчитывает на поддержку партнеров в вопросе установления предельной цены на нефть из РФ. Она также подчеркнула важность единства в борьбе с экономической зависимостью от «авторитарных режимов».

Ограничение цен на российскую нефть, по словам главы МИД ФРГ, позволит предотвратить дефицит поставок сырья для зависящих от них государств.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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